"Укрзализныця" возобновила остановку поездов дальнего следования в Луцке и Тернополе

АО "Укрзализныця" (УЗ) с 8 августа в связи с ослаблением карантинных мер возобновила остановку ряда поездов дальнего следования в Луцке и Тернополе и постепенно восстанавливает остановку пригородных поездов.

Как сообщила пресс-служба компании, указанное ограничение отменено для поездов: №41/42 сообщением "Днепр-Трускавец", №98/97 "Ковель-Киев", №88/87 "Ковель-Новоалексеевка", №12/11 "Одесса-Львов", №81/82 "Киев-Ужгород", №49/50 "Киев-Трускавец", №136/135 "Черновцы-Одесса", №108/107 "Одесса-Ужгород", №110/109 "Львов-Херсон", №86/85 "Львов-Новоалексеевка", №715/716 "Киев-Львов".

Так, билеты в указанные города можно приобрести в кассах или онлайн.

Также с 8 августа восстановлено остановку в Луцке и Тернополе пригородных поездов, а с 9 августа будет восстановлена остановка пригородных поездов.

"С 10 августа будет восстановлена остановка всех пригородных поездов, курсирующих через Луцк и Тернополь", - говорится в сообщении.