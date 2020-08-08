Генконсульство Польши во Львове приостанавливает прием визовых анкет в связи с эпидситуацией в регионе

Генконсульство Польши во Львове с 10 августа приостанавливает прием визовых анкет в связи с эпидситуацией в регионе, сообщает сайт генконсульства.

"С 10 августа 2020 года прекращается прием визовых анкет как в консульстве, так и в пунктах приема визовых анкет (т.н. визовых центрах), заявлений на получение/продолжение действия карты поляка и прием лиц во всех других случаях, не требующих безотлагательного вмешательства консула", - сказано в сообщении.

Также уточняется, что выдача документов, поданных в консульстве, будет проводиться 17 августа 2020 года.

Указанный режим работы консульства может быть изменен в соответствии с развитием эпидемиологической ситуации.

Граждане Польши, оказавшиеся в сложной или непредвиденной ситуации, требующей безотлагательного вмешательства консула, могут связаться с консульством по номеру +38 095 2600 200.