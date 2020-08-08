На Донбассе с начала суток зафиксированы три огневые провокации со стороны российских наемников

На Донбассе с начала субботы по состоянию на 12:00 зафиксированы три огневые провокации со стороны российских наемников, сообщает Министерство обороны Украины.

"С начала текущих суток до полудня вооруженные формирования Российской Федерации трижды прибегли к огневым провокациям, утром осуществив по одному выстрелу из автоматических гранатометов в районах Попасной и Гнутово, а из подствольного гранатомета - около населенного пункта Шумы. Огонь наши воины не открывали", - сообщил спикер Минобороны Максим Праута в ежедневной сводке об обстановке в районе проведения ООС.

Отмечается, что боевых потерь и ранений среди украинских защитников нет.