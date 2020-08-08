Кратковременные дожди можно ждать лишь на западе и севере Украины

В воскресенье на большей части территории Украины сохранится сухая и тёплая до жары погода, сообщает Укргидрометцентр.

Без осадков, лишь днём в западных областях местами небольшие кратковременные дожди, грозы.

Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью 13-18°, днём 24-29°, в южной части ночью 17-22°, днём 29-34°.

Киев - без осадков, температура воздуха ночью 16-18°, днём 26-28°.

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 09 августа самая высокая температура воздуха днём была 37,7° в 2010г., самая низкая ночью 7,0° в 1899г.

В понедельник, 10 августа, в Украине ночью без осадков, днём в западных и северных областях местами небольшие кратковременные дожди.

Ветер преимущественно северный, 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью 13-18°, в южной части до 21°; днём 23-28°, в южных, восточных областях и на Закарпатье до 31°.

В Киеве 10 августа – ночью без осадков, днём местами небольшой кратковременный дождй, температура воздуха ночью 16-18°, днём 26-28°.

8 августа в 9 часов температура воды в Чёрном и Азовском морях была 24-27°; в Днепре в пределах Киева 23°.