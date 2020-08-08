События

11:48 08.08.2020

Пограничники на границе с Беларусью выявили рекордную партию контрабандных табачных изделий на 7 млн грн

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Пограничники на границе с Беларусью выявили рекордную партию контрабандных табачных изделий на 7 млн грн

Пограничники Черниговского отряда вечером 7 августа в пункте пропуска "Новые-Ярыловичи" обнаружили рекордную партию контрабандных табачных изделий на сумму около на 7 млн грн.

Как сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины, за рулем транспортного средства белорусской регистрации был 29 летний гражданин Беларуси. Заявленный в сопроводительных документах груз - минеральные удобрения.

Так, правоохранители приняли решение о направлении транспортного средства на дополнительную проверку.

По результатам проверки над заявленным грузом было обнаружено большое количество коробов с сигаретами марки "Минск" без акциза.

"Сегодня, 8 августа, имеем точную цифру подсчета, который количественно превысил все предыдущие показатели. По результатам общего осмотра изъято более 530 тыс. пачек сигарет с белорусскими акцизными марками на сумму около 7 млн грн", - отметили в ведомстве.

Теги: #табачные_изделия #сигареты #граница #беларусь #контрабанда
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