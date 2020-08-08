События

11:12 08.08.2020

В ВСУ за сутки 21 новый случай COVID-19, всего болеет 301 человек

2 мин читать
В ВСУ за сутки 21 новый случай COVID-19, всего болеет 301 человек

В Вооруженных силах Украины за прошедшие сутки зафиксирован 21 новый случай заболевания COVID-19, всего сейчас болеет 301 человек, сообщает командование Медицинских сил ВСУ.

"По состоянию на 10:00 8 августа в Вооруженных силах Украины острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, болеет 301 человек. Всего за время пандемии выздоровели - 675 человек, летальных случаев – 5", - сказано в сообщении медиков на странице в Фейсбуке.

Так, за прошедшие сутки зарегистрирован 21 новый случай заболевания COVID-19. Из них в учреждениях здравоохранения находится 6 человек (Военно-медицинский клинический центр Западного региона - 1 военнослужащий, Национальный Военно-медицинский клинический центр "ГВКГ" - 3 военнослужащих и 1 сотрудник ВСУ, военный госпиталь Ровно - 1 военнослужащий).

Кроме того, на лечении дома под наблюдением медицинской службы находятся 15 человек (Киевская область - 3 военнослужащих, Львовская область - 5 военнослужащих, Харьковская область - 1 сотрудник ВСУ, Ровенская область - 2 военнослужащих, Ивано-Франковская область - 1 военнослужащий и 1 сотрудник ВСУ, Житомирская область - 2 сотрудника ВСУ).

Отмечается, что состояние здоровья всех пациентов удовлетворительное.

Всего на изоляции (в том числе самоизоляция) находится 789 человек. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция ближайшие трое суток - 143 человек.

Как сообщалось, в Украине зафиксирован очередной антирекорд новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19: за минувшие сутки по состоянию на утро субботы выявлено 1489 инфицированных, 27 ранее заболевших умерли, 600 человек выздоровели, Сейчас в Украине COVID-19 болеет 34 216 человека, что на 882 больше, чем днем ранее.

Теги: #всу #коронавирус
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

10:50 08.08.2020
Количество больных COVID-19 снизилось лишь в 3 областях Украины

Количество больных COVID-19 снизилось лишь в 3 областях Украины

10:34 08.08.2020
В Армении число заражений COVID-19 превысило 40 тысяч

В Армении число заражений COVID-19 превысило 40 тысяч

10:32 08.08.2020
Кличко: количество больных коронавирусом в столице продолжает увеличиваться

Кличко: количество больных коронавирусом в столице продолжает увеличиваться

10:10 08.08.2020
Правительству пора мобилизовать силы для предотвращения второй волны коронавирусной инфекции - Зеленский

Правительству пора мобилизовать силы для предотвращения второй волны коронавирусной инфекции - Зеленский

09:02 08.08.2020
Число инфицированных СOVID-19 в мире превысило 19 млн, число жертв - 714 тыс. - университет Хопкинса

Число инфицированных СOVID-19 в мире превысило 19 млн, число жертв - 714 тыс. - университет Хопкинса

09:01 08.08.2020
В Украине опять антирекорд: 1489 человек заболели COVID-19 за минувшие сутки – СНБО

В Украине опять антирекорд: 1489 человек заболели COVID-19 за минувшие сутки – СНБО

04:03 08.08.2020
В Ривненской области зафиксировали 34 новых случаев коронавируса

В Ривненской области зафиксировали 34 новых случаев коронавируса

23:49 07.08.2020
В Африке коронавирусом заразились более 1 млн человек

В Африке коронавирусом заразились более 1 млн человек

21:36 07.08.2020
Львовский сервисный центр МВД временно закрыли в связи со вспышкой коронавируса среди сотрудников

Львовский сервисный центр МВД временно закрыли в связи со вспышкой коронавируса среди сотрудников

19:11 07.08.2020
В Молдове за сутки выявлено 362 случая заражения Covid-19, умерли семь человек - Минздрав

В Молдове за сутки выявлено 362 случая заражения Covid-19, умерли семь человек - Минздрав

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Количество больных COVID-19 снизилось лишь в 3 областях Украины

Правительству пора мобилизовать силы для предотвращения второй волны коронавирусной инфекции - Зеленский

В Украине опять антирекорд: 1489 человек заболели COVID-19 за минувшие сутки – СНБО

Российские наемники на Донбассе трижды нарушили режим прекращения огня, без потерь

Задержанных в Беларуси двух украинских журналистов телеканала "Настоящее время" депортировали в Украину

ПОСЛЕДНЕЕ

Кратковременные дожди можно ждать лишь на западе и севере Украины

Пограничники на границе с Беларусью выявили рекордную партию контрабандных табачных изделий на 7 млн грн

Трамп заявил, что Россия не хочет его переизбрания на пост президента

Российские наемники на Донбассе трижды нарушили режим прекращения огня, без потерь

В киевском зоопарке продолжаются работы по обновлению "жилья" для животных и других объектов инфраструктуры

Число погибших при жесткой посадке самолета на юге Индии возросло до 20 человек

В Минске задержали участников оппозиционного велопробега "солидарности"

Задержанных в Беларуси двух украинских журналистов телеканала "Настоящее время" депортировали в Украину

Глава контрразведки США заявляет о возможных попытках РФ, Китая и Ирана повлиять на выборы

Кабмин Украины с субботы переходит на чрезвычайный режим работы из-за ухудшения эпидситуации с COVID-19 в стране - Шмыгаль

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА