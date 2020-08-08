Количество больных COVID-19 снизилось лишь в 3 областях Украины

Количество активных больных за минувшие сутки уменьшилось лишь в трех областях – Винницкой, Полтавской и Тернопольской; не изменилось – лишь в Донецкой области, свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) в субботу утром.

При этом высокий прирост активных больных отмечен в Киеве, Одесской, Харьковской, Львовской и Ивано-Франковской областях.

В целом за прошедшие сутки:

- в Винницкой области подтверждено 23 новых случая заболевания COVID-19, 2 случая смерти и 26 случай выздоровления, сейчас в области болеет 679 человек (на 5 меньше за сутки);

- в Волынской области подтверждено 64 случая заболевания, 29 выздоровели, сейчас болеет 981 человек (на 35 больше за сутки);

- в Днепропетровской области 17 новых случаев заболевания, 2 случая смерти, сейчас болеет 360 человек (на 15 больше за сутки);

- в Донецкой области зафиксировано 20 новых случая заболевания и 20 выздоровления, болеет 208 человек;

- в Житомирской области 37 человек заболели, 1 – умер, 6 выздоровели, болеет 536 человек (на 30 больше);

- в Закарпатской области 82 новых случаев заболевания, 2 случая смерти и 58 - выздоровления, сейчас болеет 3 080 человек (на 22 больше за сутки);

- в Запорожской области 24 новых заболевших и 10 человек выздоровели, сейчас болеет 248 человека (на 14 больше);

- в Ивано-Франковской области зафиксирован 126 новых случаев заболевания, 3 случая смерти и 60 - выздоровления, сейчас болеют 3 351 человек (на 63 больше);

- в Киеве 200 новых случаев заболевания, трое умерли и 42 человека выздоровели, сейчас болеет 6 028 человека (на 155 больше за сутки);

- в Киевской области 70 новых заболевших, 1 умер, 18 выздоровели, сейчас болеют 1 140 человек (на 51 больше за сутки);

- в Кировоградской области 4 человека заболели, 1 умер и 1 выздоровел, сейчас болеет 30 человек (на 2 больше за сутки);

- в Луганской области 6 случаев заболевания, болеет 36 человек (на 6 больше за сутки);

- во Львовской области подтверждено 154 новых случая заболевания COVID-19, 5 случаев смерти и 84 случая выздоровления, сейчас болеют 7 521 человек (на 65 больше за сутки);

- в Николаевской области 14 новых случаев заболевания и 6 - выздоровления, сейчас болеет 198 человек (на 8 больше за сутки);

- в Одесской области 165 новых случаев заболевания, 1 человек умер, 3 выздоровели, сейчас болеет 2 609 человек (на 161 больше за сутки);

- в Полтавской области 2 новых случая заболевания и 6 выздоровления, сейчас болеет 125 человек (на 4 меньше за сутки);

- в Ривненской области 109 новых случаев заболевания и 79 случаев выздоровления, сейчас болеют 1 426 человек (на 30 больше за сутки);

- в Сумской области 17 новых случаев заболевания и 8 - выздоровления, сейчас болеет 245 человек (на 9 больше);

- в Тернопольской области 45 новых случаев заболевания и 54 случая выздоровления, сейчас болеют 1 173 человека (на 9 меньше);

- в Харьковской области 134 новых случая заболевания, 3 случая смерти, 24 человека выздоровели, сейчас болеют 2 097 человек (на 107 больше, чем днем ранее);

- в Херсонской области 4 новых случая заболевания и 1 случай смерти, болеют 42 человека (на 3 больше, чем днем ранее);

- в Хмельницкой области 37 новых случаев заболевания и 11 – выздоровления, сейчас болеют 286 человек (на 26 больше за сутки);

- в Черкасской области 21 человек заболели и 6 выздоровели, сейчас болеют 193 человек (на 15 больше за сутки);

- в Черновицкой области 88 новых случаев заболевания, 2 человека умерли и 49 выздоровели, сейчас болеют 1 215 человек (на 37 больше за сутки);

- в Черниговской области 26 новых случаев заболевания, сейчас болеет 409 человек (на 26 больше за сутки).

Как сообщалось, в Украине зафиксирован очередной антирекорд новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19: за минувшие сутки по состоянию на утро субботы выявлено 1489 инфицированных, 27 ранее заболевших умерли, 600 человек выздоровели, Сейчас в Украине COVID-19 болеет 34 216 человека, что на 882 больше, чем днем ранее.