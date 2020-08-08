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10:34 08.08.2020

В Армении число заражений COVID-19 превысило 40 тысяч

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В Армении число заражений COVID-19 превысило 40 тысяч

Медики в Армении за минувшие сутки выявили коронавирус у 200 человек, число подтвержденных случаев заражения COVID-19 в стране достигло 40 тыс. 185, сообщает в субботу единый информационный центр республики.

По данным центра, за сутки скончались восемь пациентов с COVID-19, общее число летальных исходов в Армении достигло 1013 человек. "Из них 785 человека умерли непосредственно от коронавируса, еще 228 зараженных скончались по иным причинам", - поясняется в сообщении.

Выздоровели после коронавируса 32 тыс. 395 человек (+387 за сутки).

За сутки проведено 1 тыс. 444 теста на COVID-19.

Теги: #коронавирус #армения
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