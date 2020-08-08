Кличко: количество больных коронавирусом в столице продолжает увеличиваться

Количество больных коронавирусом в столице продолжает увеличиваться - еще в 200 жителей Киева обнаружили вирус за прошедшие сутки, три человека умерли, отмечает мэр столицы Виталий Кличко.

За весь период коронавирус унес жизни 145 киевлян. На сегодня в столице уже 9378 подтвержденных случаев заболевания COVID-19, написал мэр в субботу в Телеграм.

За сутки среди заболевших 11 детей - 7 девочек от 2 до 17 лет и 4 мальчика от 4 до 16 лет.

В больницы столицы госпитализировали 17 пациентов. Другие - на самоизоляции, под контролем врачей.

За прошедшие сутки выздоровели 42 человека. Всего коронавирус преодолели 3205 жителей Киева.

Наибильшее количество случаев заболевания обнаружили в Дарницком районе – 29, в Днепровском – 28, в Деснянском – 24, в Оболонском и Святошинском районах - по 23 случая.