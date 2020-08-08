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10:10 08.08.2020

Правительству пора мобилизовать силы для предотвращения второй волны коронавирусной инфекции - Зеленский

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Правительству пора мобилизовать силы для предотвращения второй волны коронавирусной инфекции - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский дал поручение премьер-министру Денису Шмыгалю безотлагательно провести комплексную оценку готовности больниц для оказания помощи больным, обеспечить учреждения всем необходимым оборудованием, учитывая стремительный рост количества случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в стране

Как сообщает утром в субботу Офис президента, глава государства также поручил правительству обеспечить медицинских работников средствами индивидуальной защиты в полном объеме и усилить контроль за соблюдением карантинных мероприятий.

Также Кабмин должен пересмотреть режим работы контрольно-пропускных пунктов въезда на временно оккупированную территорию Автономной Республики Крым и города Севастополя.

«Украина умеет мобилизоваться, если надо. Самое время правительству мобилизовать силы для предотвращения второй волны коронавирусной инфекции, которая может иметь страшные последствия не только для экономики, но и для нашего человеческого капитала», - сказал Зеленский.

Теги: #коронавирус #зеленский #украина
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