Число инфицированных СOVID-19 в мире превысило 19 млн, число жертв - 714 тыс. - университет Хопкинса

С начала пандемии коронавируса СOVID-19 число инфицированных в мире по состоянию на 08:00 субботы достигло 19 млн 378 тыс. 036 человек, увеличившись за сутки на 288 тыс. 672, сообщил американский университет Джонса Хопкинса.

По данным на 08:00 четверга этот показатель составлял 336 тыс. 447.

Число жертв от связанных с вирусом заболеваний в мире составило 721 тыс. 324 против 714 тыс. 744 по состоянию на утро пятницы.

Более 1 млн заразившихся с начала пандемии, по информации университета, зарегистрировано в США, Бразилии и Индии.

В Соединенных Штатах по состоянию на 08:00 субботы суммарно выявлено 4 млн 941 тыс. 635 заболевших, (рост за сутки на 58 тыс. 053), скончались 161 тыс. 347 (рост на 1 тыс. 243), излечились более 1,6 млн.

В Бразилии число инфицированных достигло 2 млн 962 тыс. 442 (рост на 50 тыс. 230), умерли 99 тыс. 572 (рост на 1 тыс. 079), вылечены 2,27 млн.

На третьем месте по количеству больных остается Индия. За минувшие сутки число заразившихся выросло на 61 тыс.537 и достигло 2 млн 088 тыс. 612, число летальных исходов за сутки увеличилось на 933 случая до 42 тыс. 518, выздоровели более 1,37 млн.

По числу умерших на третьем месте стоит Мексика, где с начала пандемии жертвами коронавируса стали 51 тыс. 311 человек, суточный прирост составил 594, заразились 469 тыс. 407, поправились более 370 тыс.

В пятницу резко возросло количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Италии. По сравнению с четвергом рост выявленных больных за сутки оставил 38%. Число инфицированных приближается к 250 тыс. скончались более 35 тыс., выздоровели 200 тыс.

Сообщается, что в стране за прошедшие сутки зафиксировано 522 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Такого высокого суточного прироста в стране не фиксировалось с конца мая.

По информации портала Worldometer, который специализируется на статистических данных по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн жителей планеты составил 92,9. В США на 1 млн населения скончались 495 человека, Бразилии - 469, Индии - 31, Мексике - 398, Италии - 582.