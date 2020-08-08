В Украине опять антирекорд: 1489 человек заболели COVID-19 за минувшие сутки – СНБО

В Украине зафиксирован очередной антирекорд новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19: за минувшие сутки по состоянию на утро субботы выявлено 1489 инфицированных, 27 ранее заболевших умерли, 600 человек выздоровели, сообщает сайт Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны (СНБО).

Днем ранее, 7 августа, был также антирекорд 1453 инфицированных, 6 августа - антирекорд – 1318 заболевших, 5 августа – был 1 271 новый заразившийся за сутки.

Количество инфицированных нарастающим итогом с начала пандемии составило на утро субботы 79 750 человек, выздоровевших – 43 655, умерли с начала пандемии от COVID-19 1 879 человек. Сейчас в Украине COVID-19 болеет 34 216 человека, что на 882 больше, чем днем ранее.

Наибольшее число выявленных случаев COVID-19 за минувшие сутки зафиксировано в Киеве (200), в Одесской области (165), во Львовской области (154), в Харьковской (134), в Ивано-Франковской (126), в Ривненской (109).