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07:59 08.08.2020

Трамп заявил, что Россия не хочет его переизбрания на пост президента

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Трамп заявил, что Россия не хочет его переизбрания на пост президента

Президент США Дональд Трамп заявил, что, по его мнению, Россия не хочет, чтобы он был переизбран по посту главы государства на второй срок.

"Я последний человек, кого Россия хотела бы видеть президентом ", - сказал он на брифинге в Белом доме, пояснив, что занимает "очень жесткую позицию" в отношении Москвы.

По словам Трампа, также его переизбрания "меньше всего хотят" Китай и Иран.

При этом он заявил, что некоторые СМИ в своих публикациях на международные темы в первую очередь обращают внимание на Россию, а не Китай.

"А разве не Китай является более серьезной угрозой?" - спросил президент.

Теги: #россия #переизбрание #трамп
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