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06:02 08.08.2020

В киевском зоопарке продолжаются работы по обновлению "жилья" для животных и других объектов инфраструктуры

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В киевском зоопарке продолжаются работы по обновлению "жилья" для животных и других объектов инфраструктуры

В Киевском зоопарке продолжаются работы по обновлению и реконструкции объектов, в сентябре ожидается открытие нового паркинга, происходит обновление "жилья" для животных и объектов инфраструктуры, сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

"Сегодня на территории зоопарка продолжаются работы по строительству паркинга на более 400 авто. Его планируем открыть уже в сентябре. Продолжают также строить новый приматник с зимними и летними вольерами. Его строительство завершат в следующем году. В рамках следующей очереди реконструкции, кроме обновленного "жилья" для животных, хозяйственных помещений и благоустройства территории, в зоопарке, в частности, возведут ветеринарную клинику с карантинными вольерами", - заявил во время онлайн пресс-конференции.

Он отметил, что пока обновили часть Киевского зоопарка. В частности, в рамках первой очереди реконструкции, обустроили новую входную группу с хорошей площадью перед входом и новыми помещениями, обновили скульптуры "Львов" и "Зубра", расчистили озера, открыли новый павильон для пеликанов, универсальный вольер для птиц и зверей. А также общественные уборные и медпункт.

Кличко добавил, что новый паркинг на более 400 авто на территории столичного зоопарка откроют в сентябре.

"Все хорошее и современное. А для животных созданы условия, максимально приближенные к естественным", - подчеркнул мэр Киева.

На полную реконструкцию зоопарка, по словам столичного градоначальника, нужно не менее пяти лет.

Теги: #киев #реконструкция #зоопарк
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