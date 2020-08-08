Число погибших при жесткой посадке самолета на юге Индии возросло до 20 человек

Не менее 20 человек погибли, более 120 получили травмы в пятницу в результате жесткой посадки самолета авиакомпании Air India в аэропорту города Кожикоде на юге Индии, сообщает индийская пресса.

По данным СМИ, среди погибших - оба пилота лайнера.

15 человек получили серьезные травмы.

Министр гражданской авиации Индии Хардип Сингх Пури сообщил, что "спасательные операции завершены", и "пострадавшие получают помощь в различных больницах города". Пострадавших распределили в 13 больниц городов Кожикоде и Малаппурам.

Лайнер авиакомпании Air India, следовавший рейсом Дубай-Кожикоде (штате Керала), в пятницу при приземлении выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и развалился на несколько фрагментов.

Особенно пострадала кабина пилотов.

На борту самолета находились около 200 пассажиров и членов экипажа.

Чрезвычайное происшествие случилось после дождя на скользкой взлетно-посадочной полосе. Многих пассажиров спасло то, что самолет не загорелся.

Аэропорт в настоящее время закрыт.