Число погибших при жесткой посадке самолета на юге Индии возросло до 20 человек
Не менее 20 человек погибли, более 120 получили травмы в пятницу в результате жесткой посадки самолета авиакомпании Air India в аэропорту города Кожикоде на юге Индии, сообщает индийская пресса.
По данным СМИ, среди погибших - оба пилота лайнера.
15 человек получили серьезные травмы.
Министр гражданской авиации Индии Хардип Сингх Пури сообщил, что "спасательные операции завершены", и "пострадавшие получают помощь в различных больницах города". Пострадавших распределили в 13 больниц городов Кожикоде и Малаппурам.
Лайнер авиакомпании Air India, следовавший рейсом Дубай-Кожикоде (штате Керала), в пятницу при приземлении выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и развалился на несколько фрагментов.
Особенно пострадала кабина пилотов.
На борту самолета находились около 200 пассажиров и членов экипажа.
Чрезвычайное происшествие случилось после дождя на скользкой взлетно-посадочной полосе. Многих пассажиров спасло то, что самолет не загорелся.
Аэропорт в настоящее время закрыт.