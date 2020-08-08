В Ривненской области зафиксировали 34 новых случаев коронавируса

В Ривненской области зафиксировали еще 34 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19, всего 6747 инфицированных, сообщил глава областной государственной администрации Виталий Коваль.

"По состоянию на вечер 7 августа на Ривненщине зарегистрировано 34 новых случаев заболевания COVID-19. Таким образом в Ровенской области сейчас имеем 6747 случаев заболевания коронавирусной болезни", - написал Коваль на своей странице в Фейсбуке.

Глава ОГА отметил, что возраст заболевших от 10 до 74 лет.

Кроме того, он добавил, что от COVID-19 умерли 103 человека

"Преодолели болезнь 5222 жителя области. Выздоровели 54 человека из большинства районов Ровенской области", – сообщил Коваль.

Также он добавил, что в работе лабораторий области остаются 520 образцов.