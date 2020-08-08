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03:06 08.08.2020

В Минске задержали участников оппозиционного велопробега "солидарности"

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В Минске задержали участников оппозиционного велопробега "солидарности"

На улицах Минска в пятницу вечером прошли задержания участников велопробега "солидарности". Мероприятие было организовано представителями белорусской оппозиции, сообщили правозащитники.

"Вечером 7 августа в Минске задерживают участников и участниц традиционных велосипедных акций солидарности. Известно, что в задержаниях принимали участие сотрудники ОМОНа, милиции и солдаты внутренних войск. Массовые задержания около 22 часов происходили на Академии наук и Площади Победы. Велосипедистов задерживают вместе с велосипедами", - говорится в сообщении незарегистрированного в Беларуси правозащитного центра "Весна".

Кроме того, СМИ информируют, что одного из задержанных в районе Академии наук забрала скорая помощь. Медикам передали его из автозака. Одна из задержанных девушек, по данным правозащитников, после задержания была доставлена в больницу с переломом руки.

Точное количество участников акции и задержанных не сообщается.

Выборы президента Беларуси должны состояться 9 августа.

Теги: #задержания #велосипедисты #выборы #беларусь
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