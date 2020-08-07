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23:49 07.08.2020

В Африке коронавирусом заразились более 1 млн человек

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В Африке коронавирусом заразились более 1 млн человек

Количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом в странах Африки превысило порог в 1 млн, что составляет 5% от общего числа заражений по всему миру, сообщает в пятницу Bloomberg со ссылкой на данные африканских центров по контролю и профилактике заболеваний.

Согласно их информации, на африканском континенте зафиксированы 1007366 подтвержденных случаев заражения COVID-19, 22066 смертей и 690436 случаев выздоровления. Однако, отмечается, что реальная цифра может быть гораздо выше, поскольку в ряде африканских стран плохо функционируют системы тестирования.

Самая тяжелая ситуация складывается в ЮАР, где по состоянию на 7 августа зафиксировано более 538 тыс. подтвержденных случаев заражения COVID-19 и 9604 летальных исходов. Эксперты, однако, отмечают, что такой показатель может быть связан с тем, что в ЮАР достаточно масштабно развернута система тестирования по сравнению с остальными странами региона.

Накануне ВОЗ сослался на результаты опроса, проведенного в 41 африканском государстве из 47, который показывает, что за время пандемии коронавирусом в Африке заразились по меньшей мере 35 тыс. медицинских работников.

Теги: #коронавирус #заражение #африка #показатели
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