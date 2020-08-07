События

21:36 07.08.2020

Львовский сервисный центр МВД временно закрыли в связи со вспышкой коронавируса среди сотрудников

1 мин читать
Львовский сервисный центр МВД временно закрыли в связи со вспышкой коронавируса среди сотрудников

Львовский сервисный центр МВД приостанавливает работу с 8 августа в связи с выявлением больных коронавирусом среди сотрудников, говорится в сообщении на сайте Львовского областного сервисного центра МВД.

"Лица, зарегистрированные в онлайн-очереди в центре, могут получить соответствующие услуги в любом другом сервисном центре МВД во Львовской области при наличии талон онлайн-очереди и предварительной записи по телефону избранного сервисного центра", – указано в сообщении.

С 27 июля приостановлена работа в сервисном центре в Новояворовске, где также среди сотрудников обнаружили коронавирусную инфекцию.

В данное время в области работают сервисные центры в Дрогобыче, Стрые, Самборе, Червонограде, селе Червоне Золочивского района и селе Стрильбычи Старосамборского района.

Теги: #львовская #коронавирус #мвд
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

19:11 07.08.2020
В Молдове за сутки выявлено 362 случая заражения Covid-19, умерли семь человек - Минздрав

В Молдове за сутки выявлено 362 случая заражения Covid-19, умерли семь человек - Минздрав

19:04 07.08.2020
Минздрав Украины предложит Кабмину расширить перечень критериев для определения уровня эпидопасности территорий по COVID-19

Минздрав Украины предложит Кабмину расширить перечень критериев для определения уровня эпидопасности территорий по COVID-19

17:37 07.08.2020
"Киевхлеб" закрыл на карантин только пекарню, где зафиксирована вспышка COVID-19

"Киевхлеб" закрыл на карантин только пекарню, где зафиксирована вспышка COVID-19

17:28 07.08.2020
Кабмин рассмотрит вариант перевозки пассажиров с загруженностью 50% сидячих мест, чтобы не останавливать транспорт в "красных" зонах

Кабмин рассмотрит вариант перевозки пассажиров с загруженностью 50% сидячих мест, чтобы не останавливать транспорт в "красных" зонах

15:58 07.08.2020
Украинские дипломаты напоминают: Все, кто не мог выехать из Румынии из-за пандемии Covid-19, должны покинуть страну до 12 августа

Украинские дипломаты напоминают: Все, кто не мог выехать из Румынии из-за пандемии Covid-19, должны покинуть страну до 12 августа

15:30 07.08.2020
Четыре украинских фармкомпании тестируют препараты для лечения COVID-19

Четыре украинских фармкомпании тестируют препараты для лечения COVID-19

12:37 07.08.2020
В Киеве за сутки коронавирус выявили у 186 жителей, 26 выздоровели – Кличко

В Киеве за сутки коронавирус выявили у 186 жителей, 26 выздоровели – Кличко

12:17 07.08.2020
Вспышка заболевания COVID-19 зафиксирована на предприятии "Киевхлеб" – 37 инфицированных, цех-пекарню закрыли на карантин - Кличко

Вспышка заболевания COVID-19 зафиксирована на предприятии "Киевхлеб" – 37 инфицированных, цех-пекарню закрыли на карантин - Кличко

11:10 07.08.2020
В ВСУ за сутки Covid-19 заболели 29 человек, 7 выздоровели

В ВСУ за сутки Covid-19 заболели 29 человек, 7 выздоровели

09:37 07.08.2020
Количество больных COVID-19 незначительно снизилось лишь в 4 областях Украины, в остальных – увеличилось

Количество больных COVID-19 незначительно снизилось лишь в 4 областях Украины, в остальных – увеличилось

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Кабмин Украины с субботы переходит на чрезвычайный режим работы из-за ухудшения эпидситуации с COVID-19 в стране - Шмыгаль

До 15 сентября ответственные органы должны отчитаться перед Кабмином об условиях хранения селитры - Немчинов

Украинский консул в Минске ожидает от белорусской стороны доступа к задержанным журналистам-гражданам Украины – МИД

В Беларуси задержали двух украинских журналистов телеканала "Настоящее время" - канал

Степанов: с 8 августа Луцк перейдет из "красной" в "оранжевую" карантинную зону, а Тернополь – в "желтую"

ПОСЛЕДНЕЕ

Кабмин Украины с субботы переходит на чрезвычайный режим работы из-за ухудшения эпидситуации с COVID-19 в стране - Шмыгаль

До 15 сентября ответственные органы должны отчитаться перед Кабмином об условиях хранения селитры - Немчинов

Украинский консул в Минске ожидает от белорусской стороны доступа к задержанным журналистам-гражданам Украины – МИД

СБУ разоблачила масштабное хищение бюджетных средств, предназначенных для соцвыплат участникам боевых действий

Иски США к Коломойскому и Боголюбову ограничат их в использовании финуслуг во всем мире – член набсовета ПриватБанка

Число погибших при жесткой посадке самолета на юге Индии возросло до 14 человек, более 120 человек ранены

Посол Великобритании и министр Ткаченко обсудили новый закон о медиа и культурное сотрудничество между странами

Турция приостановила авиасообщение с Казахстаном из-за COVID-19

В Беларуси задержали двух украинских журналистов телеканала "Настоящее время" - канал

Украина стремиться создать Крымскую платформу для стран Черноморского бассейна ввиду милитаризации Крыма Россией и ее агрессивной политики в регионе

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА