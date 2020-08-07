Львовский сервисный центр МВД временно закрыли в связи со вспышкой коронавируса среди сотрудников

Львовский сервисный центр МВД приостанавливает работу с 8 августа в связи с выявлением больных коронавирусом среди сотрудников, говорится в сообщении на сайте Львовского областного сервисного центра МВД.

"Лица, зарегистрированные в онлайн-очереди в центре, могут получить соответствующие услуги в любом другом сервисном центре МВД во Львовской области при наличии талон онлайн-очереди и предварительной записи по телефону избранного сервисного центра", – указано в сообщении.

С 27 июля приостановлена работа в сервисном центре в Новояворовске, где также среди сотрудников обнаружили коронавирусную инфекцию.

В данное время в области работают сервисные центры в Дрогобыче, Стрые, Самборе, Червонограде, селе Червоне Золочивского района и селе Стрильбычи Старосамборского района.