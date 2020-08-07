Украинский консул в Минске ожидает от белорусской стороны доступа к задержанным журналистам-гражданам Украины – МИД

Посольство Украины в Беларуси установило контакт с представителями местных правоохранительных органов в связи с задержанием в Минске троих журналистов, из которых двое являются гражданами Украины и сейчас ожидает официального подтверждения факта задержания и доступа к ним, сообщает МИД Украины.

"По имеющейся информации, речь идет о Гребенюке Иване и Ромалийской Ирине. Посольство Украины в Беларуси установило контакт с представителями местных правоохранительных органов. Консул ожидает от белорусской стороны официального подтверждения факта задержания и доступа к задержанным граждан для оказания первичной консульской помощи", - говорится в комментарии МИД Украины, распространенном в пятницу вечером.

В украинском внешнеполитическом ведомстве добавили, что дело находится на контроле МИД и посольства Украины в Беларуси.

Ранее в пятницу телеканал "Настоящее время" заявил, что в отеле "Минск" в столице Беларуси задержали штатных корреспондентов телеканала Ирину Ромалийскую, Юрия Баранюка и Ивана Гребенюка.

"Ромалийская и Гребенюк являются гражданами Украины, Баранюк – гражданин России… Ирина Ромалийская – ведущая программы "Вечер", главной информационной программы "Настоящего времени". Иван Гребенюк – украинский журналист, работающий на "Настоящее время в Праге. Юрий Баранюк – собственный корреспондент "Настоящего времени" в Санкт-Петербурге, - говорится в информации.

"Телефоны троих задержанных и собственного корреспондента "Настоящего времени" в Беларуси Романа Васюковича в настоящий момент заблокированы", - говорится в сообщении.

Позже на телеканале добавили, что по предварительной информации, задержание связано со статусом аккредитации журналистов.