Иски США к Коломойскому и Боголюбову ограничат их в использовании финуслуг во всем мире – член набсовета ПриватБанка

Гражданские иски США, поданные 6 августа в суд во Флориде, о конфискации имущества Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова ограничат этих экс-акционеров ПриватБанка в использовании финансовых услуг в всем мире и могут стать причиной закрытия их банковских счетов, считает замглавы наблюдательного совета ПриватБанка Артем Шевалев.

"Представления Минюста США с указанием криминальных действий, в которых США подозревают этих лиц, достаточно для того, чтобы они безотлагательно попали в систему World-Check, что сделает невозможным для них использование банковских и других финансовых услуг по всему миру (ну, за исключением банковских учреждений, которые не живут по международным нормам) и может привести к закрытию их соответствующих счетов", – написал он в Facebook в пятницу.

Шевалев подчеркнул, что Минюст США инициировал первое в мире, включая Украину, производство уголовного характера по факту мошенничества в ПриватБанке.

"Такой шаг Минюста США (арест имущества) означает, что США, очевидно, готовы выдвинуть (может даже уже выдвинули, но пока не объявили) уголовные обвинения (indictment) против указанных лиц", – написал он, предположив, что такое объявление может появиться в ближайшей перспективе.

Замглавы набсовета ПриватБанка также пояснил, что выдвижение уголовных обвинений будет обозначать, что лица могут быть задержаны в юрисдикциях, которые поддерживают соответствующее сотрудничество, или Минюст США может направить запрос на экстрадицию этих лиц для доставки их в суд (в США).

"ПриватБанк не имеет никакого отношения к расследованию ФБР и Минюста США, которое происходит по факту правонарушения, поэтому любые изменения внутри Украины по отношению к ПриватБанку не будут влиять на этот процесс и тот факт, что Минюст США доведет его до конца", – резюмировал он.

Как сообщалось, США в своих исках утверждает, что коммерческая недвижимость в Луисвилле (штат Кентукки) и Далласе (штат Техас) была приобретена с использованием незаконно присвоенных из ПриватБанка средств и подлежит конфискации на основании о нарушениях федерального законодательства об отмывании денег. "В жалобах утверждается, что Коломойский и Боголюбов, владевшие ПриватБанком, присвоили и ограбили банк на миллиарды долларов. Оба получили мошеннические займы и кредитные линии примерно с 2008-го по 2016 год, когда схема была раскрыта, и банк был национализирован", – говорится в пресс-релизе Минюста США.

Вместе с тем, согласно комментарию Коломойского, распространенному 7 августа рядом украинских СМИ, он опровергает обвинения Минюста США в незаконном присвоении и отмывании средств банка, уточняя, что все инвестиции в США были сделаны за счет средств, полученных из собственного бизнеса.