Посол Великобритании и министр Ткаченко обсудили новый закон о медиа и культурное сотрудничество между странами

Посол Великобритании Мелинда Симмонс в ходе встречи в пятницу с министром культуры и информационной политики Украины Александром Ткаченко обсудили противодействие дезинформации и развитие сферы медиа.

Как сообщает посольство Великобритании в Украине на странице в Фейсбуке, в частности, стороны обсудили вопросы потенциального сотрудничества в разработке национальной программы по медиаграмотности на основе действующего курса по критическому мышлению "Изучай и различай", который сейчас действует в 650 школах и 24 центрах подготовки учителей при поддержке Великобритании и США.

Кроме того, посол Симмонс и министр Ткаченко обсудили новые законодательные инициативы в сфере СМИ и важность диалога с местным медиасообществом и международными экспертами.

"Важно, чтобы новый закон о медиа включал четкие положения, которые соотносят защиту свободы СМИ с мерами национальной безопасности в ответ на внешние кампании по дезинформации", - подчеркнула посол Великобритании.

Также стороны обсудили приоритеты министра по вопросам реформирования культурного сектора, включая возрождение культурного наследия, местных ремесел и развитие культурной жизни в регионах.

Так, обе стороны согласились, что опыт и поддержка Британии пригодятся во всех этих сферах, например, через деятельность Британского Совета в Украине.

Ткаченко, помимо прочего, подтвердил свое "виртуальное участие" в Эдинбургском международном культурном саммите в августе 2020 года.