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19:30 07.08.2020

Турция приостановила авиасообщение с Казахстаном из-за COVID-19

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Турция приостановила авиасообщение с Казахстаном из-за COVID-19

Турция приостановила авиасообщение с рядом стран, в том числе с Казахстаном, сообщила пресс-служба турецкого посольства в Нур-Султане.

"Турция приняла решение приостановить выполнение пассажирских рейсов международных авиакомпаний с некоторыми странами, в том числе с Казахстаном. Данное решение охватывает все авиакомпании, осуществляющие пассажирские перевозки между Турцией и Казахстаном", - говорится в сообщении посольства Турции в Казахстане, размещенном в пятницу в твиттере.

"Вопрос о возобновлении рейсов авиакомпаний будет рассматриваться соответствующими органами с учетом течения пандемии и санитарно-эпидемиологической ситуации в странах в предстоящий период", - отмечается в информации.

При этом в посольстве отметили, что "Турция по-прежнему будет находиться рядом с дружественным и братским народом Казахстана как это было до сегодняшнего дня".

Теги: #авиасообщение #турция #остановка
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