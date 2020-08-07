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19:27 07.08.2020

В Беларуси задержали двух украинских журналистов телеканала "Настоящее время" - канал

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В Беларуси задержали двух украинских журналистов телеканала "Настоящее время" - канал

В отеле "Минск" в столице Беларуси задержали штатных корреспондентов телеканала "Настоящее время" Ирину Ромалийскую, Юрия Баранюка и Ивана Гребенюка, сообщает в пятницу вечером телеканал.

"Ромалийская и Гребенюк являются гражданами Украины, Баранюк – гражданин России… Ирина Ромалийская – ведущая программы "Вечер", главной информационной программы "Настоящего времени". Иван Гребенюк – украинский журналист, работающий на "Настоящее время в Праге. Юрий Баранюк – собственный корреспондент "Настоящего времени" в Санкт-Петербурге, - говорится в информации.

По данным телеканала, задержанных везут в Московское РУВД Минска.

"Телефоны троих задержанных и собственного корреспондента "Настоящего времени" в Беларуси Романа Васюковича в настоящий момент заблокированы", - говорится в сообщении.

Позже на телеканале добавили, что по предварительной информации, задержание связано со статусом аккредитации журналистов.

"Задержанные журналисты Настоящего Времени профессионально выполняли свою работу по освещению выборов президента Республики Беларусь. Телеканал "Настоящее Время" вовремя запросил аккредитацию для своих журналистов перед президентскими выборами, но она им не была предоставлена", – подчеркнула врио президента медиакорпорации Радио Свобода/Радио Свободная Европа Дейзи Синделар.

"Отказ властей Беларуси своевременно аккредитовать наших журналистов – еще один пример пренебрежения к правам свободной прессы и праву граждан Беларуси на информацию без цензуры. Мы возмущены задержанием наших журналистов и требуем соблюдения властями признанного во всем мире права журналистов на исполнение своей профессиональной деятельности", - добавила Синделар.

Теги: #журналисты #задержание #беларусь
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