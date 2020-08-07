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19:11 07.08.2020

В Молдове за сутки выявлено 362 случая заражения Covid-19, умерли семь человек - Минздрав

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В Молдове за сутки выявлено 362 случая заражения Covid-19, умерли семь человек - Минздрав

В Молдове в пятницу зарегистрировано 362 новых случая заражения коронавирусом, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения, труда и социальной защиты.

"Сегодня были обработаны 2572 теста, из которых 1990 - это первичные тесты. В результате выяснилось, что 362 результата оказались положительными. Таким образом, общее число зафиксированных случаев COVID-19 в нашей стране составляет 26 990", - отмечается в пресс-релизе.

Согласно сообщению, в пятницу из медицинских учреждений страны были выписаны 242 пациента, вылечившихся от коронавируса. За сутки скончались семь человек.

"Таким образом, из 26 990 человек, заболевших коронавирусом, излечились 18 918 человека, 835 человек скончалось. Общее количество активных случаев коронавируса составляет 7237. Из них 419 человек находятся в тяжелом состоянии, в том числе 29 подключено к аппарату искусственной вентиляции легких", - уточняет пресс-служба Минздрава.

Теги: #молдова #коронавирус
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