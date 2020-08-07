Украина стремиться создать Крымскую платформу для стран Черноморского бассейна ввиду милитаризации Крыма Россией и ее агрессивной политики в регионе

Украина пытается создать Крымскую платформу, поскольку оккупация Крыма Россией, его милитаризация и агрессивная политика Кремля вЧерноморском регионе является не внутренним украинским вопросом, а касается стран Черноморского региона и Азовского моря, заявила первый замминистра иностранных дел Украины Эмине Джапарова в интервью турецкому информагентству Demirören.

"Сегодня Россия хочет превратить Азовское море в собственное озеро. Насколько нам известно, в настоящее время Россия имеет 6 подводных лодок в Черном море. Крым превратился в военную базу России. Все страны вокруг этой базы должны осознавать агрессивную политику России относительно контроля над регионом", - подчеркнула Джапарова в интервью.

Замглавы МИД Украины отметила, что Турция является одной из 5 стран, которые больше всего стремятся присоединиться к Крымской платформе.

"Мы планируем ежегодно проводить в Киеве Крымский саммит, на котором смогут встретиться лидеры стран. Оккупация Крыма - это не внутренний вопрос, а тема, которая касается стран Черноморского региона и Азовского моря. Военная стратегия России направлена на Ближний Восток и Северную Африку. Крым для них является военной базой на этом пути", - подчеркнула Джапарова.