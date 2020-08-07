Минздрав Украины предложит Кабмину расширить перечень критериев для определения уровня эпидопасности территорий по COVID-19

Министерство здравоохранения Украины предложит правительству расширить перечень критериев, которые определяют уровень эпидемиологической опасности территорий страны по коронавирусу COVID-19, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

"В связи с ухудшением ситуации мы предложим изменить перечень критериев, которые будут определяться для разного уровня опасности. Мы вынесем этот вопрос на заседании правительства, которое состоится в понедельник", - сказал Степанов по итогам заседания комиссии ТЭБ и ЧС относительно установления уровней эпидемической безопасности распространения COVID-19 в пятницу вечером.

Степанов сообщил, что одним из основных показателей, которые предложит Минздрав, будет количество активных больных за последние семь дней.

Кроме того, Минздрав предложит установить показатели тестирования на COVID-19 на уровне не менее 32 на 100 тыс. населения, в то время как в настоящее время этот показатель должен быть не мене 24 на 100 тыс. населения.

"Мы предложили, чтобы после принятия такого решения правительством (в понедельник, 10 августа – ИФ-У), было проведено еще одно заседание комиссии ТЭБ и ЧС во вторник утром", - сказал Степанов.