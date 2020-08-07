На Луганщине СБУ обнаружила схрон боевика, причастного к подрыву моста в пос.Подгоровка в 2014г

Служба безопасности Украины обнаружила в лесополосе возле села Пески Новопсковского района Луганской области тайник с военными средствами поражения участников незаконных вооруженных формирований.

Как сообщает в пятницу пресс-центр СБ Украины, из схрона правоохранители изъяли два автомата Калашникова и почти триста патронов к нему.

"По оперативной информации, тайник устроил один из боевиков террористических группировок, который причастен к подрыву моста в поселке Подгоровка (Старобельский р-н, Луганская обл. – ИФ-У). Сейчас он скрывается от правосудия на временно неподконтрольной украинской власти территории", - говорится в сообщении.

В пресс-центре отметили, что ранее сотрудники СБУ обнаружили еще один тайник этого злоумышленника. Тогда были изъяты реактивная противотанковая граната РПГ-22, два автомата Калашникова, две гранаты РГ-42 и большое количество патронов различного калибра.

В рамках ранее открытого уголовного производства проводятся следственные действия для установления всех обстоятельств правонарушения и привлечения к ответственности виновных лиц.

"Также оперативники спецслужбы обнаружили вблизи н.пТрехизбенка схрон с противотанковой гранатой ПГ-18, 21 зарядом к выстрелу АГ-9, два выстрела к РПГ-7 и патроны. Рядом с местом тайника был обнаружен осколочно-фугасный танковый снаряд", - добавили в СБ Украины.