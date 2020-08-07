События

18:51 07.08.2020

При приземлении в Индии развалился самолет авиакомпании Air India

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Два человека погибли, не менее 40 пострадали в пятницу в результате жесткой посадки самолета авиакомпании Air India на юге Индии, сообщает индийская газета The Hindustan Times.

По предварительным данным, один из погибших - пилот самолета.

Лайнер авиакомпании Air India, следовавший рейсом Дубай-Кожикоде, в пятницу при приземлении выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и развалился на несколько фрагментов.

Особенно пострадала кабина пилотов.

На борту самолета находится 191 пассажир.

На месте происшествия работают медики и спасатели.

Теги: #самолет #индия
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