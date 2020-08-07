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18:27 07.08.2020

Российские наемники трижды нарушили режим прекращения огня на Донбассе с начала суток

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Российские наемники трижды нарушили режим прекращения огня на Донбассе с начала суток

С начала текущих суток, 7 августа, российские наемники 3 раза нарушили объявленный режим прекращения огня на Донбассе, сообщает в пятницу вечером пресс-центр операции Объединенных сил.

"Среди личного состава Объединенных сил боевых потерь и ранений нет", - говорится в сводке по ситуации в районе проведения ООС по состоянию на 17.30 пятницы, опубликованной на странице пресс-центра операции в соцсети Фейсукб.

В частности, вражескую неприцельную провокацию из стрелкового оружия зафиксировали у н.п.Новолуганское. Выстрел из подствольного гранатомета противник совершил неподалеку н.п.Шумы, а из автоматического станкового гранатомета - вблизи н.п.Травневе.

"На всех остальных участках ответственности украинских подразделений в районе проведения операции режим тишины сохранялся в полной мере. Военнослужащие Объединенных сил на сознательные провокации со стороны противника огонь в ответ не открывали", - говорится в сообщении.

В пресс-центре ООС также добавили, что еще одно нарушение договоренностей, которые были достигнуты в рамках Трехсторонней контактной группы, было зафиксировано на Приазовье: "Вблизи неподконтрольного украинскому правительству населенного пункта Ужовка противник проводил инженерные работы в сторону Водяного".

Теги: #всу #оос #перемирие #обстрелы
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