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17:28 07.08.2020

Кабмин рассмотрит вариант перевозки пассажиров с загруженностью 50% сидячих мест, чтобы не останавливать транспорт в "красных" зонах

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Кабмин рассмотрит вариант перевозки пассажиров с загруженностью 50% сидячих мест, чтобы не останавливать транспорт в "красных" зонах

Кабинет министров Украины рассмотрит на своем заседании возможность организации перевозки пассажиров в транспорте в "красных" зонах с максимальной загруженностью только в половину сидячих мест, как альтернативу полной остановке его работы.

"Для того чтобы полностью не останавливать транспорт в "красных" зонах, согласно предложениям мэров городов, озвученным во время селекторного совещания, на заседании правительства будет рассмотрена возможность перевозки пассажиров с загруженность только в 50% сидячих мест", - рассказал агентству "Интерфакс-Украина источник в Кабмине в пятницу.

Он уточнил, что об этом шла речь на селекторном совещании в правительстве с мэрами городов и главами облгосадминистраций в пятницу.

В комментарии агентству "Интерфакс-Украина" министр Кабинета министров Украины Олег Немчинов рассказал, что селекторное совещание в правительстве было проведено с целью обсуждения вопросов подготовки ко второй волне коронавируса в стране, которая ожидается осенью.

"Мы собрались для того, чтобы обсудить проблематику. Ситуация является динамичной, мы имеем опасность по ОРВИ, и специалисты неоднократно говорили, что осенью может быть вспышка гриппа. Мы стоим перед вызовами еще больше, чем перекрытие (работы – ИФ-У) транспорта, и поэтому нужно очень тщательно все продумать, чтобы качественно подготовиться к 2 волне коронавируса, которая ожидается осенью, и обеспечить с 1 сентября образовательный процесс в учебных заведениях, отойдя от дистанционного обучения. Дети должны ходить в детские сады, в школы, а люди должны иметь возможность работать. Мы должны организовать этот процесс и подготовиться так, чтобы максимально сохранить для граждан привычный ритм жизни", - сказал Немчинов.

Теги: #транспорт #карантин #коронавирус #кабмин
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