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16:46 07.08.2020

Кличко обратился к правоохранителям из-за кражи со стройплощадки Подольско-Воскресенского моста 12 новых вант

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Кличко обратился к правоохранителям из-за кражи со стройплощадки Подольско-Воскресенского моста 12 новых вант

Мэр Киева Виталий Кличко обратился в правоохранительные органы из-за действий злоумышленников, который 6 августа вывезли со строительной площадки Подольско-Воскресенского моста 12 новых вант.

"Друзья! Киевляне! Хочу сообщить, что я обратился в правоохранительные органы, в частности в полицию, относительно бандитских действий, которые произошли вчера на Подольско-Воскресенском мосту. Молодые люди спортивного телосложения, в составе примерно 15 чел., одетые в спецодежду дорожников, оттеснили и заблокировали сотрудников охраны мостового перехода", - написал мэр на странице в "Фейсбук" в пятницу.

По словам Кличко, нападавшие загнали на мост два грузовика и автокран, погрузили и вывезли со строительной площадки 12 новых вант, которые город получил от немецкого производителя. Он отметил, что это тросы, которые должны держать конструкцию моста.

"Заказчиком строительства объекта является коммунальное предприятие "Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений Киева". Представители заказчика срочно обратились в Национальную полицию о совершении преступления и предоставили информацию с камер видеонаблюдения с четким изображением автотранспорта злоумышленников", - добавил Кличко.

Пострадавшие охранники дали показания правоохранителям. Открыто уголовное производство, ведется следствие.

Как отметил мэр, через несколько часов после инцидента заказчик строительства получил письмо от одного из субподрядчиков о желании забрать ванты с объекта.

"Хочу отметить, что город сегодня делает все, чтобы достроить Подольско-Воскресенский мостовой переход и открыть в конце года автосообщение. За все ванты город рассчитался. И я расцениваю подобные действия подрядчиков и субподрядчиков как наглый саботаж и умышленное затягивание сроков строительства. Убежден, правоохранительные органы должны разобраться с подобными действиями!", - написал он.

Кличко также подчеркнул, что сделает все, чтобы достроить Подольско-Воскресенский мост.

"Сначала мы откроем движение автомобилей по мосту, а следующим этапом станет строительство метро на Троещину", - подытожил мэр столицы.

Теги: #киев #кличко #подольско_воскресенского_мост #кража
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