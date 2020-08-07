События

16:01 07.08.2020

В Харькове не будут ограничивать движение транспорта из-за внесения в "красную" зону – Кернес

1 мин читать
В Харькове не будут ограничивать движение транспорта из-за внесения в "красную" зону – Кернес

 Городские власти Харькова не намерены прекращать движение общественного транспорта (метрополитена, трамваев и троллейбусов) из-за внесения города в "красную" зону в связи с ростом уровня заболеваемости COVID-19, заявил городской голова Геннадий Кернес.

"Никаких ограничений по транспорту в Харькове вводиться не будет. И это не мой предвыборный лозунг, а нормальное отношение к харьковчанам и обеспечению их комфортной жизни в городе", - цитирует Кернеса пресс-служба.

Как сообщалось, на заседании государственной комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям в пятницу было принято решение о перемещении Харькова из "зеленой" зоны в "красную", предусматривающую наиболее строгие карантинные ограничения (остановку общественного транспорта, закрытие образовательных учреждений, ресторанов, торгово-развлекательных центров и т.д).

Теги: #транспорт #карантин #кернес #харьков
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

10:32 07.08.2020
"Нова Пошта" откроет осенью сортировочный центр под Харьковом на 15 тыс. посылок/час

"Нова Пошта" откроет осенью сортировочный центр под Харьковом на 15 тыс. посылок/час

10:04 07.08.2020
В Харькове всю ночь тушили пожар в швейном цеху

В Харькове всю ночь тушили пожар в швейном цеху

06:05 07.08.2020
Виновник смертельного ДТП в Харькове, скрывшийся с места происшествия, предстанет перед судом

Виновник смертельного ДТП в Харькове, скрывшийся с места происшествия, предстанет перед судом

22:08 06.08.2020
Директор департамента Харьковской ОГА взят под стражу с альтернативой внесения залога

Директор департамента Харьковской ОГА взят под стражу с альтернативой внесения залога

20:58 06.08.2020
Главный госревизор-инспектор Харьковской налоговой задержан при получении 50 тысяч гривен - ГБР

Главный госревизор-инспектор Харьковской налоговой задержан при получении 50 тысяч гривен - ГБР

17:03 06.08.2020
Зеленский отметил ответственность и социальную культуру Донбасса на примере соблюдения жителями Бахмута масочного режима

Зеленский отметил ответственность и социальную культуру Донбасса на примере соблюдения жителями Бахмута масочного режима

14:17 06.08.2020
"Укрзализныця" с 7 августа будет продавать 100% мест в региональных поездах из/в Киев

"Укрзализныця" с 7 августа будет продавать 100% мест в региональных поездах из/в Киев

09:55 06.08.2020
В Хмельницкой и Черниговской областях могут быть определены "красные зоны" по COVID-19 – Милованов

В Хмельницкой и Черниговской областях могут быть определены "красные зоны" по COVID-19 – Милованов

18:48 05.08.2020
На Харьковщине неизвестный, угрожая ножом няне с двухмесячным ребенком, вынес из частного дома крупную сумму денег – полиция

На Харьковщине неизвестный, угрожая ножом няне с двухмесячным ребенком, вынес из частного дома крупную сумму денег – полиция

01:35 05.08.2020
В Харькове задержан военнослужащий, торговавший оружием и боеприпасами

В Харькове задержан военнослужащий, торговавший оружием и боеприпасами

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Предложенная Саакашвили концепция судебной реформы основана на ложных представлениях об актуальных проблемах судов – АЮУ

Кличко обратился к правоохранителям из-за кражи со стройплощадки Подольско-Воскресенского моста 12 новых вант

Офис генпрокурора открыл дела против более 100 иностранцев за участие в войне на Донбассе

Хомчак призывает отличать одиночные выстрелы от обстрелов, которые не фиксируются на линии фронта с начала перемирия

Коломойский опровергает обвинения Минюста США в незаконном присвоении средств ПриватБанка

ПОСЛЕДНЕЕ

Предложенная Саакашвили концепция судебной реформы основана на ложных представлениях об актуальных проблемах судов – АЮУ

Кличко обратился к правоохранителям из-за кражи со стройплощадки Подольско-Воскресенского моста 12 новых вант

Офис генпрокурора открыл дела против более 100 иностранцев за участие в войне на Донбассе

Украинские дипломаты напоминают: Все, кто не мог выехать из Румынии из-за пандемии Covid-19, должны покинуть страну до 12 августа

Хомчак призывает отличать одиночные выстрелы от обстрелов, которые не фиксируются на линии фронта с начала перемирия

В Киеве вывозили медотходы из инфекционных отделений на свалку, директору предприятия сообщено о подозрении

В Киеве через две недели планируют начать разработку туннеля между станциями метро "Сырец" и "Мостицкая" – Кличко

Коломойский опровергает обвинения Минюста США в незаконном присвоении средств ПриватБанка

Бывший король Испании поселился в одном из самых дорогих отелей мира в Абу-Даби

В Украине презентовали образовательный сериал об онлайн-инструментах противодействия домашнему насилию

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА