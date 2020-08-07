В Харькове не будут ограничивать движение транспорта из-за внесения в "красную" зону – Кернес

Городские власти Харькова не намерены прекращать движение общественного транспорта (метрополитена, трамваев и троллейбусов) из-за внесения города в "красную" зону в связи с ростом уровня заболеваемости COVID-19, заявил городской голова Геннадий Кернес.

"Никаких ограничений по транспорту в Харькове вводиться не будет. И это не мой предвыборный лозунг, а нормальное отношение к харьковчанам и обеспечению их комфортной жизни в городе", - цитирует Кернеса пресс-служба.

Как сообщалось, на заседании государственной комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям в пятницу было принято решение о перемещении Харькова из "зеленой" зоны в "красную", предусматривающую наиболее строгие карантинные ограничения (остановку общественного транспорта, закрытие образовательных учреждений, ресторанов, торгово-развлекательных центров и т.д).