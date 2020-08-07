События

15:58 07.08.2020

Украинские дипломаты напоминают: Все, кто не мог выехать из Румынии из-за пандемии Covid-19, должны покинуть страну до 12 августа

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 90-дневный срок после окончания действия чрезвычайного положения в Румынии, в течение которого у иностранцев, которые не могли из-за этого покинуть страну, сохранялось право пребывания в ней, истекает 12 августа, напоминают в посольстве Украины в Румынии.

"Срок, в течение которого сохраняется право пребывания иностранцев, которые не смогли покинуть территорию Румынии в условиях пандемии Covid-19, в течение которого не будут применяться санкции или ограничительные меры - до 12 августа 2020 года", - говорится в сообщении.

В посольстве напомнили, что, согласно распоряжению румынского правительства, право на пребывание иностранцев на территории Румынии, предоставленное въездными визами в Румынию, сохраняется в течение 90 дней с момента прекращения чрезвычайного положения 15 мая. В этот период к указанным категориям иностранцев не будут применяться никакие санкции или ограничительные меры.

Теги: #коронавирус #румыния #украинцы
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