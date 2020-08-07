Хомчак призывает отличать одиночные выстрелы от обстрелов, которые не фиксируются на линии фронта с начала перемирия

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак призвал общество отличать одиночные выстрелы, которые сейчас бывают в зоне проведения Операции объединенных сил на Донбассе со стороны боевиков, от обстрелов, которые на линии фронта с начала перемирия пока не происходят.

"У нас на территории, где нет войны в Украине, каждый день бывает столько обстрелов и взрывов... А тут все-таки линия столкновения. И вообще, такие одиночные выстрелы были раньше и при более серьезных обстрелах", - заявил он во время поездки с президентом Украины Владимиром Зеленским в Донецкую область, сообщает пресс-служба главы государства.

По словам Хомчака, 6 августа на линии разграничения не зафиксировано ни одного выстрела, а 7 августа – два выстрела в разных местах.

"Раньше мы их не фиксировали вообще. Они неприцельные, они не долетают до наших позиций. Но мы четко определились, что не обманываем никого. В первую очередь общество, чтобы все понимали, что происходит. Вообще их можно было бы не учитывать", - отметил он.

Министр обороны Украины Андрей Таран отметил, что почти за две недели перемирия армия и жители Донбасса, которые устали от войны, начали чувствовать конец войны, а жизнь в регионе начала возрождаться.

"Все хотят мира на этой земле. То, что происходит сейчас, дает надежду, дает людям надежду, что мы когда-то, наконец, это решим. Бесспорно, сейчас это решает не армия. Должны решать этот вопрос политическим путем. Солдаты говорили, что если политики не будут решать, не смогут решать, нам ничего не останется, кроме того, чтобы полагаться только на Вооруженные силы", - подчеркнул он.

По словам министра, именно такая поездка вдоль линии разграничения и позволила понять настроение украинских бойцов, которые защищают государство.

"Это действительно прекрасно воспринимается личным составом. Они рады видеть президента – не там где-то, который только по телевидению выступает, а того, который с ними, приезжает к ним, вникает в происходящее, проводит беседы. Очень замечательная психологическая атмосфера каждый раз, когда президент приезжает на позицию", - указал Таран.

Президент Зеленский второй день находится в зоне проведения ООС на Донбассе. Глава государства лично убедился, что режим полного и всеобъемлющего прекращения огня действует. Всего за два дня Зеленский проехал более 100 км линии разграничения. В ночь с 6 на 7 августа он находился вблизи одного из участков на линии фронта и убедился, что и в это время суток также действует перемирие.

"Полностью хочешь понять, пообщаться, как все контролируемо. Я благодарен всем за моральный дух. Действительно, сохраняется режим тишины с нашей стороны, все под контролем", - заявил президент в разговоре с представителями СМИ в пятницу.

Во время поездки глава государства общался с украинскими военными откровенно и неформально, чтобы понять их настроение. "Они удивляются. Говорят, что раньше так не приезжали, не ночевали", - отметил Зеленский.