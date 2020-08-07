В Киеве через две недели планируют начать разработку туннеля между станциями метро "Сырец" и "Мостицкая" – Кличко

В Киеве продолжается строительство метро на Виноградарь. Ориентировочно через две недели планируется начать работы по разработке туннеля между станциями "Сырец" и "Мостицкая", сообщил городской глава столицы Виталий Кличко.

"Вчера я был на строительной площадке - на месте, где будет будущая станция "Мостицкая". Пообщался в том числе и с немецкими специалистами - представителями завода-изготовителя тоннелепроходческого щита. Они прибыли в Киев контролировать работы по его настройке. Ориентировочно через 2 недели уже должны начать работы по разработке туннеля между станциями "Мостицкая" и "Сырец", - рассказал Кличко на онлайн пресс-конференции в пятницу.

Он уточнил, что представители завода-изготовителя не могли приехать в Украину раньше из-за карантина, поэтому график работ сместился. Однако в "Киевметрострое" обещают, что значительных задержек не возникнет, подчеркнул Кличко.

"За месяц комплекс будет проходить около 200 метров под землей. И где-то за полгода проложит один из туннелей", - рассказал Кличко.

"Мы делаем все, чтобы в конце следующего года открыть две новые станции метро", - добавил он.