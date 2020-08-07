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14:16 07.08.2020

Коломойский опровергает обвинения Минюста США в незаконном присвоении средств ПриватБанка

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Коломойский опровергает обвинения Минюста США в незаконном присвоении средств ПриватБанка

Экс-акционер ПриватБанка (Киев) Игорь Коломойский опровергает обвинения Министерства юстиции США в незаконном присвоении и отмывании средств банка и отмечает, что все инвестиции в США сделаны за счет средств, полученных из собственного бизнеса. 

"Все инвестиции в США были сделаны из собственных средств, полученных в 2007-2008 гг. по сделке с Evraz и из доходов других бизнесов, хранившихся в ПриватБанке. Все иное категорически отвергается", – сказал он в комментариях, распространенных СМИ.

Как сообщалось, Минюст США 6 августа подало два гражданских иска в Окружной суд Южного округа Флориды о конфискации имущества, утверждая, что коммерческая недвижимость в Луисвилле (штат Кентукки) и Далласе (штат Техас) была приобретена с использованием незаконно присвоенных из ПриватБанка средств и подлежит конфискации на основании о нарушениях федерального законодательства об отмывании денег.

Согласно документу, экс-владельцы Приватбанка Коломойский и Геннадий Боголюбов обвиняются в том отмывании часть доходов с использованием ряда банковских счетов подставных компаний, прежде всего в кипрском отделении ПриватБанка, до того как они перевели средства в США для покупки там активов. Как утверждается в иске, займы редко выплачивались, кроме как через новые займы.

Теги: #сша #приватбанк #коломойский
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