События

14:00 07.08.2020

Бывший король Испании поселился в одном из самых дорогих отелей мира в Абу-Даби

2 мин читать

Бывший король Испании Хуан Карлос I, покинувший родину на фоне коррупционного скандала, перебрался в Абу-Даби, где проживает в одном из самых дорогих отелей в мире, пишет испанская газета "А-Бэ-Сэ".

Газета утверждает, что еще в понедельник он направился в Абу-Даби из испанского города Виго, на специально арендованном для этого перелета небольшом самолете.

Прибыв в Абу-Даби, Хуан Карлос I остановился в роскошной гостинице Emirates Palace.

Ранее в СМИ появлялись разные предположения о местонахождении отрекшегося от престола в 2014 году монарха. Так, были предположения, что он мог перебраться в Португалию или в Доминиканскую республику. Однако по данным "А-Бэ-Сэ", все эти данные - неверные.

Ранее в августе Хуан Карлос I проинформировал своего сына, нынешнего короля Испании Филиппа VI, о решении покинуть страну ввиду причин личного характера.

По данным испанского телевидения, такое решение последовало после публикации в Испании информации о причастности Хуана Карлоса к коррупционному скандалу, и предприняв такой шаг, отец просто решил дать сыну возможность работать в более спокойной обстановке.

Поводом для нынешнего скандала стала публикация о $100 млн, переведенных в 2008 году Саудовской Аравией в швейцарский банк Mirabaud на счет панамского фонда Lucum Foundation, бенефициаром которого был Хуан Карлос. Сейчас прокуратура Швейцарии пытается выяснить происхождение этих денег и возможные коррупционные схемы, стоявшие за переводом.

Теги: #испания #король #скандал
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

20:37 03.08.2020
Бывший испанский король на фоне коррупционного скандала решил покинуть страну

Бывший испанский король на фоне коррупционного скандала решил покинуть страну

16:02 03.08.2020
Deutsche Bank проводит расследование в отношении частного банкира Трампа

Deutsche Bank проводит расследование в отношении частного банкира Трампа

14:24 28.07.2020
Эпидемия коронавируса с апреля по июнь оставила без работы в Испании более миллиона человек

Эпидемия коронавируса с апреля по июнь оставила без работы в Испании более миллиона человек

02:03 17.07.2020
"Реал" в 34-й раз выиграл чемпионат Испании по футболу

"Реал" в 34-й раз выиграл чемпионат Испании по футболу

13:29 06.07.2020
В Испании вновь вводят ограничения и закрывают пляжи из-за пандемии коронавируса

В Испании вновь вводят ограничения и закрывают пляжи из-за пандемии коронавируса

11:02 02.07.2020
Зеленский сменил посла Украины в Испании

Зеленский сменил посла Украины в Испании

20:41 02.06.2020
В Испании второй день подряд нет летальных исходов от коронавируса

В Испании второй день подряд нет летальных исходов от коронавируса

20:07 01.06.2020
В Испании впервые с марта не зафиксировали за сутки ни одной смерти от COVID-19

В Испании впервые с марта не зафиксировали за сутки ни одной смерти от COVID-19

15:35 28.05.2020
Зеленский уполномочил Марченко подписать Конвенцию между Украиной и Испанией об избежании двойного налогообложения

Зеленский уполномочил Марченко подписать Конвенцию между Украиной и Испанией об избежании двойного налогообложения

19:26 27.05.2020
Коррупционный скандал в сфере мобильной связи разгорелся в Киргизии

Коррупционный скандал в сфере мобильной связи разгорелся в Киргизии

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Коломойский опровергает обвинения Минюста США в незаконном присвоении средств ПриватБанка

Председатель ВСП заявляет о необходимости срочного решения вопроса подсудности и изменения сети судов из-за административно-территориальной реформы

Документальный фильм о Донбассе "Лай собак вдалеке" номинировали на премию Эмми 2020

Зеленский: режим тишины соблюдается, моральный дух военных высок

Семьи "Небесной Сотни" выступили против назначения Татарова заместителем главы Офиса президента

ПОСЛЕДНЕЕ

В Киеве через две недели планируют начать разработку туннеля между станциями метро "Сырец" и "Мостицкая" – Кличко

Коломойский опровергает обвинения Минюста США в незаконном присвоении средств ПриватБанка

В Украине презентовали образовательный сериал об онлайн-инструментах противодействия домашнему насилию

Председатель ВСП заявляет о необходимости срочного решения вопроса подсудности и изменения сети судов из-за административно-территориальной реформы

Документальный фильм о Донбассе "Лай собак вдалеке" номинировали на премию Эмми 2020

Зеленский: режим тишины соблюдается, моральный дух военных высок

"Укрзализныця" разработала программу повышения безопасности перевозок в пассажирских поездах

Семьи "Небесной Сотни" выступили против назначения Татарова заместителем главы Офиса президента

В Киеве за сутки коронавирус выявили у 186 жителей, 26 выздоровели – Кличко

Вспышка заболевания COVID-19 зафиксирована на предприятии "Киевхлеб" – 37 инфицированных, цех-пекарню закрыли на карантин - Кличко

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА