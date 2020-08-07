События

14:00 07.08.2020

В Украине презентовали образовательный сериал об онлайн-инструментах противодействия домашнему насилию

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Презентация образовательного сериала "О противодействии домашнему насилию с помощью онлайн-инструментов" прошла в Киеве в пятницу при участии представителей государственных ведомств и дипломатов.

Как сообщается на сайте Министерства внутренних дел Украины, сериал презентовали замминистра внутренних дел Екатерина Павличенко, замглавы Нацполиции Александр Фацевич, замминистра цифровой трансформации по вопросам евроинтеграции Валерия Ионан, а также временный поверенный в делах Канады в Украине Руслан Кац.

"МВД и Нацполиция продолжают искать новые подходы с целью информирования общества, для того чтобы максимально формировать нулевую толерантность к любым проявлениям насилия, для того чтобы остановить его молчаливое одобрение или оправдание… Этот сериал - качественно новый продукт, который не только информирует население о том, что такое домашнее насилие, куда обращаться, как действовать, а также учит инструментам, которые могут помочь в случае проблемы домашнего насилия", - сказала Павличенко.

По словам Ионан, из сериала можно узнать "о том, что такое домашнее насилие, и каким оно бывает, к кому обращаться за помощью, законодательство и полномочия полиции, планирование собственной безопасности, и как помочь пострадавшим от домашнего насилия".

Фацевич сообщил, что сейчас в Украине работает 45 групп противодействия домашнему насилию, полномочия по реагированию на домашнее насилие является также в патрульной полиции. Для того, чтобы предотвращение и противодействие домашнему насилию были эффективными, необходимо создать доверительную коммуникацию между обществом и полицией. "Образовательный сериал… дает нам возможность создать доверительную коммуникацию между населением и полицией, чтобы мы эффективно реагировали на факты домашнего насилия", - сказал он.

Теги: #насилие #сериал
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