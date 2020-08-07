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13:02 07.08.2020

Зеленский: режим тишины соблюдается, моральный дух военных высок

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Зеленский: режим тишины соблюдается, моральный дух военных высок

Президент Украины Владимир Зеленский вновь отмечает, что Украина в полной мере соблюдает режим тишины на Донбассе, а моральный дух военных при этом на высоком уровне.

"Уже второй день мы ездим, чтобы посмотреть на состояние наших военных вдоль всей контактной линии. Проехали более 100 км. Ели с ребятами, ночевали. Чтобы понять, пообщаться, как все контролируется. Действительно соблюдается режим тишины, моральный дух, с нашей стороны всё под контролем", - сказал он на брифинге в пятницу в Марьинке.

Зеленский указал, что украинские военные настоящие герои и украинцы могут чувствовать себя в безопасности, а государство должно сделать все для сохранения жизней военнослужащих.

Теги: #всу #оос #зеленский #армия
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