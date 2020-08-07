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13:01 07.08.2020

"Укрзализныця" разработала программу повышения безопасности перевозок в пассажирских поездах

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"Укрзализныця" разработала программу повышения безопасности перевозок в пассажирских поездах

 АО "Укрзализныця" (УЗ) разработала программу повышения безопасности перевозок в пассажирских поездах с целью искоренения криминогенных проявлений, противоправных действий и нарушений при перевозке пассажиров.

Как сообщила пресс-служба УЗ со ссылкой на и. о. главы правления компании Ивана Юрика, ее реализация начнется в сжатые сроки.

"Разработанная программа будет включать в себя подписание протокола совместных действий с МВД по координации усилий, пилотный проект по охране в поездах силами военизированной охраны "Укрзализныци", установление в пассажирских вагонах специальных средств контроля, формирования так называемой профессиональной группы "провокаторов" для борьбы с безбилетными перевозками, борьбу с кражами на вокзалах", - цитирует пресс-служба Юрика.

По его словам, указанную программу будет презентовано на следующей неделе.

"Цель нашей комплексной программы - это четкий алгоритм совместных действий поездных бригад, стражей порядка, военизированной охраны, которые в итоге значительно повысят уровень безопасности и комфорта пассажиров во время путешествия", - добавил глава "Укрзализныци".

Как сообщалось, по словам члена наблюдательного совета УЗ Сергея Лещенко, "Укрзализныця" проводит служебное расследование с целью найти "крышующего" в компании схему с безбилетными пассажирами.

Теги: #укрзализныця #безопасность #перевозки
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