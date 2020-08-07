Семьи "Небесной Сотни" выступили против назначения Татарова заместителем главы Офиса президента

Назначение Олега Татарова заместителем руководителя Офиса президента Украины является продолжением пророссийского реванша в Украине, убеждены в общественной организации "Семьи "Небесной Сотни".

"Назначение на должность заместителя главы Офиса президента Украины соратника Захарченко Олега Татарова, человека, который в течение Революции достоинства ежедневно клеветал и преследовал ее участников, является еще одним событием, которое продолжает и утверждает реванш пророссийских сил и возвращение старой гвардии времен Януковича", - указывается в заявлении, обнародованном в соцсети Facebook.

"Назначение Татарова, который оправдывал и покрывал массовые преступления и нарушения прав человека во время Революции Достоинства на руководящую должность в ОПУ мы, представители семей Героев Небесной Сотни, пострадавших и участников Революции достоинства, считаем надругательством над памятью наших родных и близких, всех тех, кто отстаивал в 2013-2014 годах и во время российской агрессии европейский вектор развития Украины, память Героев, отдавших свою жизнь за цивилизационный выбор украинской нации", - подчеркивают в общественной организации.

В ГО призвали патриотические проукраинские силы объединиться для отстаивания европейского вектора развития страны.

Как сообщалось, 5 августа президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о назначении Татарова на должность замглавы Офиса президента. Татаров в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" сообщил, что будет заниматься формированием государственной политики в сфере правоохранительной деятельности, обеспечением гарантий нацбезопасности в сферах правоохранительной деятельности, противодействия коррупции, защиты прав человека.

Во время событий Революции достоинства Татаров занимал должность заместителя начальника Главного следственного управления Министерства внутренних дел.