События

11:21 07.08.2020

Российская певица Глюкоза получила трехлетний запрет на въезд в Украину из-за посещения оккупированного Крыма

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Российская певица Глюкоза получила трехлетний запрет на въезд в Украину из-за посещения оккупированного Крыма

 Российской певице, выступающей под псевдонимом "Глюкоза", запретили въезд в Украину в связи с незаконным посещением оккупированного Крыма.

Как сообщила пресс-служба Госпогранслужбы Украины, гражданка РФ прибыла в четверг в аэропорт "Борисполь" из Минска с частным визитом.

"Во время оформления пограничники отдельного контрольно-пропускного пункта "Киев" выяснили, что она нарушала украинское законодательство, посещая оккупированный РФ Крымский полуостров", - отмечается в сообщении.

За нарушение требований закона Украины россиянке запретили въезд в Украину на три года. "С соответствующим штампом в документе она вылетела обратным рейсом в Беларусь", - отмечено в сообщении.

Теги: #рф #крым #госпогранслужба #запрет #певица
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