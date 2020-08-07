Российская певица Глюкоза получила трехлетний запрет на въезд в Украину из-за посещения оккупированного Крыма

Российской певице, выступающей под псевдонимом "Глюкоза", запретили въезд в Украину в связи с незаконным посещением оккупированного Крыма.

Как сообщила пресс-служба Госпогранслужбы Украины, гражданка РФ прибыла в четверг в аэропорт "Борисполь" из Минска с частным визитом.

"Во время оформления пограничники отдельного контрольно-пропускного пункта "Киев" выяснили, что она нарушала украинское законодательство, посещая оккупированный РФ Крымский полуостров", - отмечается в сообщении.

За нарушение требований закона Украины россиянке запретили въезд в Украину на три года. "С соответствующим штампом в документе она вылетела обратным рейсом в Беларусь", - отмечено в сообщении.