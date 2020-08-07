Администрация морпорта "Пивденный" сообщает о хранении в порту 9,6 тыс. тонн аммиачной селитры и заявляет о ее безопасности

Морской порт "Пивденный" (ранее - "Южный", Одесская обл.) хранит на №1, 2 причалах 9,6 тыс. тонн аммиачной селитры, которая не является взрывоопасной, сообщила администрация морпорта на своей странице в Facebook в четверг вечером.

"После трагического взрыва в Бейруте в средствах массовой информации появилось предположение, что на одном из причалов порта "Пивденный" под открытым небом сохраняется 10 тыс. тонн аммиачной селитры. Администрация морского порта "Пивденный" официально опровергает эту информацию, так как она не соответствует действительности", - говорится в сообщении.

Администрация, в частности, уточняет, что аммиачная селитра, которая хранится в порту, фасована в биг-бегах, что гарантирует соблюдение всех технологических требований.

Кроме того, по обнародованной информации, перевалка такого груза осуществляется в соответствии с общемировыми международными морскими правилами перевозки опасных грузов.

"Опасность представляет певалка аммиачной селитры навалом. Однако такой способ перевалки в порту "Пивденный" никогда не применялся", - подчеркнули в администрации.

Как сообщалось, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль поручил министру инфраструктуры Владиславу Криклию, главе Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям Николаю Чечеткину, и.о. главы Государственной службы Украины по вопросам труда Виталию Сажиенко, главе Национальной полиции Украины Игорю Клименко и главам областных и Киевской городской государственной администрации до 15 сентября 2020 года сообщить о результатах проверки условий хранения аммиачной селитры в стране.