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11:10 07.08.2020

В ВСУ за сутки Covid-19 заболели 29 человек, 7 выздоровели

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В ВСУ за сутки Covid-19 заболели 29 человек, 7 выздоровели

29 новых случаев заболевания острой респираторной болезнью Covid-19 зафиксировано в Вооруженных силах Украины (ВСУ) за минувшие сутки, сейчас болеет 287 человек, сообщает командование Медицинских сил ВСУ.

"Из них (заболевших за сутки – ИФ) в учреждениях здравоохранения находится 6 человек (Национальный военно-медицинский клинический центр "ГВКГ" - 3 военнослужащих, Военно-медицинский клинический центр Западного региона - 1 военнослужащий, Военно-медицинский клинический центр Северного региона - 1 служащий ВСУ, 9 военный госпиталь - 1 военнослужащий). Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, получают необходимое лечение", - сообщается на странице командования Медсил ВСУ в Facebook в пятницу.

Остальные 23 заболевших лечатся дома под наблюдением врачей. "Киевская область - 5 военнослужащих, Львовская область - 8 военнослужащих, Сумская область - 1 военнослужащий, Ивано-Франковская область - 5 военнослужащих, Одесская область - 2 военнослужащих, Житомирская область - 1 военнослужащий, Ровенская область - 1 военнослужащий. Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, наблюдается легкое течение заболевания", - говорится в сообщении.

По данным командования Медсил, всего за время пандемии в рядах ВСУ выздоровели 668 человек, летальных случаев - 5.

При этом днем ранее сообщалось о 661 выздоровевшем и 265 активных случаях болезни. Таким образом, за сутки в рядах ВСУ выздоровело семь человек, а количество болеющих возросло на 22. Летальных случаев на минувшие сутки не было.

На изоляции (в том числе самоизоляции) находится 554 человека, у 126 из них срок изоляции истекает в ближайшие три дня.

Теги: #всу #коронавирус
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