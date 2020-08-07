События

11:06 07.08.2020

SpaceX успешно вывела на орбиту еще 57 интернет-спутников Starlink, довела группировку до 595 аппаратов

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SpaceX успешно вывела на орбиту еще 57 интернет-спутников Starlink, довела группировку до 595 аппаратов

Тяжелая ракета-носитель Falcon 9 в пятницу успешно вывела на низкую околоземную орбиту новую партию из 57 мини-спутников, предназначенных для продолжения развертывания глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink, сообщила компания-разработчик SpaceX.

"Успешный вывод спутников Starlink подтвержден", - говорится в сообщении.

Это уже десятый вывод на орбиту группы интернет-спутников с мая прошлого года в рамках проекта Starlink. Теперь ее орбитальная группировка состоит уже из 595 космических аппаратов. В настоящее время компания SpaceX является крупнейшим спутниковым оператором в мире.

В рамках программы SpaceX по проведению сопутствующих запусков ракета Falcon 9 также вывела на орбиту два малых космических аппарата дистанционного зондирования Земли Global-7 и Global-8 американской компании BlackSky. Они предназначены для осуществления мультиспектральной съемки Земли в оптическом диапазоне с разрешением около одного метра.

Запуск двухступенчатой ракеты Falcon 9 компании SpaceX был осуществлен в 1:12 по времени Восточного побережья США (в 8:12 КСК) со стартового комплекса LC-39A на космодроме на мысе Канаверал (штат Флорида).

Тем временем первая многоразовая ступень ракеты-носителя Falcon 9, которая использовалась уже в пятый раз, совершила успешную управляемую посадку на плавучей платформе Of Course, I Still Love You, находившейся в Атлантике в 634 км от космодрома на мысе Канаверал.

В перспективе компания SpaceX планирует развернуть орбитальную группировку из 12 тыс. космических аппаратов данного типа (а в последующем из 30 тыс.) для создания полномасштабной сети, которая позволит обеспечить жителей Земли широкополосным доступом в интернет в любом уголке планеты. SpaceX сообщила, что уже в 2020 году спутники обеспечат интернет-покрытием всю территорию Северной Америки, а к 2021 году будет охвачена почти вся планета. Общая сумма инвестиций для реализации проекта оценивается в $10 млрд.

Теги: #ракета #спутники #falcon_9
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