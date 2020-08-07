События

10:34 07.08.2020

СБУ заявила о непричастности к обыскам у бизнес-партнеров и родственников Корбана

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СБУ заявила о непричастности к обыскам у бизнес-партнеров и родственников Корбана

Служба безопасности Украины (СБУ) не принимала участия в обысках в домах лиц, связанных с бизнесменом Геннадием Корбаном, сообщило управление СБУ в Днепропетровской области.

"Сотрудники Управления Службы безопасности Украины в Днепропетровской области не принимали участия в следственных действиях, которые сегодня проводит ГФС (Государственная фискальная служба Украины – ИФ) у представителей коммерческих структур в Днепре, связанных с публичными фигурами в том числе", - указывается в сообщении в соцсети Facebook.

В СБУ подчеркнули, что служба действует исключительно в пределах заданий и полномочий, определенных действующим законодательством.

Как сообщалось, 6 августа Корбан заявил, что сотрудники СБУ вместе с работниками налоговой полиции провели обыски в домах его бизнес-партнеров, друзей и родственников. Корбан подчеркнул, что "это 125 обыск за последние два месяца" и связал обыски со своими политическими симпатиями к партии "Пропозиция", которую возглавляет городской голова Днепра Борис Филатов.

Теги: #сбу #корбан #обыски
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