В Харькове всю ночь тушили пожар в швейном цеху

Спасатели утром полностью потушили пожар, который начался в швейном цехе в Карпатском переулке в Харькове в четверг вечером, сообщает пресс-служба Главного управления ГСЧС в Харьковской области.

Сообщение о возгорании поступило на номер 101 в 17:29 6 августа. "К месту вызова немедленно направили 6 пожарно-спасательных подразделений. На момент их прибытия пожар охватил площадь около 325 кв.м. Горели крыша, мансардный этаж и внутренние помещения здания", - говорится в сообщении.

По информации спасателей, тушение огня осложнялось тем, что в помещении было много текстильных изделий, сырья и оборудования, что существенно увеличивало горючую нагрузку.

К ликвидации пожара были привлечены 6 единиц пожарно-спасательной техники и 30 человек личного состава ГСЧС. Работали 4 пожарных ствола.

В 18:46 в четверг огонь был локализован. В 5:25 утра в пятницу - полностью ликвидирован.