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09:48 07.08.2020

Авиакомпания SkyUp в сентябре запускает рейсы из Киева в Стамбул

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Авиакомпания SkyUp в сентябре запускает рейсы из Киева в Стамбул

Авиакомпания SkyUp Airlines (Киев) с 25 сентября запускает рейсы из Киева в Стамбул (Турция).

Как сообщила пресс-служба компании в четверг вечером, рейсы по маршруту Киев – Стамбул – Киев будут выполняться по понедельникам, средам и пятницам.

Стоимость билета без багажа в одну сторону составляет от 1,6 тыс. грн.

SkyUp отмечает, что по информации от ГПСУ, для путешествия в Турцию необходимо иметь следующие документы: паспорт гражданина Украины для выезда за границу или паспорт Украины в виде ID-карточки, а также полис медицинского страхования, который покрывает расходы на лечение Covid-19 на территории Турции.

Кроме того, в пункте пропуска предусмотрено проведение медосмотра на наличии Covid-19. В случае выявления симптомов во время осмотра бесплатно проводится ПЦР-тест.

Теги: #авиарейсы #турция #skyup
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