В Украине продолжается рост заболеваемости COVID-19: 1453 человек заболели за минувшие сутки

В Украине зафиксирован очередной антирекорд новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19: за минувшие сутки по состоянию на утро пятницы выявлено 1453 инфицрованных, 531 человек выздоровел, 33 ранее заболевших умерли, сообщает сайт Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны (СНБО).

Днем ранее, 6 августа был антирекорд – 1318 инфицированных, 5 августа - 1 271 новых заразившихся за сутки; 4 августа сообщалось о 1 061 новом случае заболевания COVID-19, 3 августа – о 990 инфицированных, 2 августа - о 1 112 новых заболевших; 1 августа было 1 172 новых инфицированных.

Количество инфицированных нарастающим итогом с начала пандемии составило на утро пятницы 78 261 человек, выздоровевших – 43 055, умерли с начала пандемии от COVID-19 1 852 человек. Сейчас в Украине COVID-19 болеет 33 354 человека, что на 889 больше, чем днем ранее.

Наибольшее число выявленных случаев COVID-19 за минувшие сутки зафиксировано в Киеве (186), в Одесской области (156), во Львовской области (152), в Харьковской (146), в Ивано-Франковской (131), в Ривненской (100).